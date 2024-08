Francesco Chiofalo ha spiegato sui social che, a causa dell'intervento che ha subito agli occhi, non potrà uscire dall'Italia finché i documenti non saranno aggiornati

Francesco Chiofalo, il 35enne romano noto per la sua partecipazione a Temptation Island, ha spiegato di non poter lasciare l’Italia dopo essersi sottoposto a un’operazione per cambiare il colore degli occhi.

Francesco Chiofalo, nuovo problema legato all’operazione agli occhi

L’influencer, che ha recentemente confermato la rottura con l’ex fidanzata Drusilla Gucci, ha scelto di sottoporsi ad un intervento di cheratopigmentazione, modificando il colore dell’iride da marrone a azzurro chiaro. Il cambiamento, tuttavia, ha avuto conseguenze impreviste. I documenti di identità, infatti, non risulterebbero più validi, poiché non rispecchiano il nuovo aspetto.

Cosa è successo

In un post su Instagram, Chiofalo si è sfogato spiegando che la discrepanza impedirà qualsiasi viaggio all’estero fino a quando i documenti non saranno aggiornati. “Purtroppo, dopo essermi sottoposto all’intervento di cambio del colore degli occhi, non ho più documenti validi e non posso ovviamente nemmeno più uscire dal paese. Sui miei documenti risulta che io abbia gli occhi castano scuro e non azzurri. Attualmente, a livello burocratico e anagrafico, non esiste in Italia una procedura che permetta di modificare sui documenti il colore degli occhi” ha commentato.

Le parole di Francesco Chiofalo

“L’unico escamotage per modificare il colore degli occhi sui documenti dovrebbe essere quello di rifare totalmente tutti i documenti” ha aggiunto “Oggi vado all’anagrafe e alla mia circoscrizione (mi ha voluto accompagnare per forza mia madre) per capire se mi faranno rifare i documenti dichiarando che ho gli occhi azzurri. Non sono sicuro che sia possibile perché la cosa potrebbe andare in conflitto con il mio atto di nascita… staremo a vedere… naturalmente mi auguro di risolvere la cosa al più presto. Non posso stare senza documenti“.