Francesco Chiofalo: «Noi influencer? Non siamo nessuno e non sappiamo fare u...

Francesco Chiofalo: «Noi influencer? Non siamo nessuno e non sappiamo fare u...

Francesco Chiofalo, noto influencer ed ex concorrente di “Temptation Island“, ha recentemente fatto scalpore con le sue dichiarazioni nel podcast “Talking Barber”.

«Non siamo nessuno»

Durante l’intervista, Chiofalo ha espresso opinioni molto critiche nei confronti del mondo degli influencer, affermando che molti di loro si credono importanti senza avere reali competenze o meriti. Chiofalo non ha usato mezzi termini nel descrivere la realtà degli influencer: «Noi influencer? Non siamo un ca**o». Con queste parole ha voluto sottolineare come, a suo avviso, molti influencer vivano in una bolla di autocompiacimento, illudendosi di essere figure rilevanti quando, in realtà, non contano poi così tanto. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti, ma hanno anche fatto riflettere su un settore spesso criticato per la sua superficialità.

La rottura con Drusilla Gucci

Durante l’intervista, Chiofalo ha anche annunciato di aver rotto con la fidanzata Drusilla Gucci. La separazione sarebbe avvenuta a causa di divergenze caratteriali e altre gravi motivazioni che Chiofalo non ha voluto approfondire. Questo annuncio ha attirato ulteriore attenzione mediatica, alimentando discussioni tra i fan della coppia.

Critiche al Festival del Cinema di Venezia

Nel podcast, Chiofalo ha anche criticato il comportamento di alcuni suoi colleghi influencer durante eventi importanti come il Festival del Cinema di Venezia. Ha ironizzato sulla loro presunta importanza e sull’atteggiamento snob di molti. Chiofalo ha evidenziato come molti influencer vengano invitati a questi eventi non per le loro competenze, ma per attirare l’attenzione del pubblico comune.