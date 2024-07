Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono stati i protagonisti indiscussi di questa edizione 2024 di Temptation Island. Tuttavia, il loro rapporto sarebbe ormai concluso a seguito del falò di confronto, andato in onda giovedì 18 luglio. Lino ha scelto di uscire dal programma con la tentatrice Maika, ma in che rapporti sono oggi?

Il rapporto tra Lino e Maika

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate sui social, il rapporto tra Lino e la tentatrice Maika sarebbe in crisi: l’influencer Alessandro Rosica ha rivelato che in realtà la tentatrice ha detto delle cose molto pesanti sul Lino, al punto da ammettere di provare ribrezzo nei suoi confronti.

Inoltre, a chi gli chiedeva se realmente la ragazza fosse presa dal partenopeo, rivela:

“Assolutamente no. Vengono pagate, l’ha confidato sabato ad una serata! Le fa ribrezzo precisamente. Ed è ciò che pensano quasi tutte le tentatrici. Ma siccome sono soldi e possibile visibilità allora resistono.”

Rosica ha poi aggiunto:

“In giro dice che le viene il vomito solo a parlargli…la tentatrice accetta tutto solo per visibilità e soldi e questo è quasi peggio, in realtà le fa schifo. Fonti certe.”

Maika e il mondo dello spettacolo

Sembrerebbe che la ragazza stesse cercando da tempo un modo per entrare a far parte del mondo dello spettacolo e della televisione e, alla fine, proprio grazie al rapporto creato nel programma con Lino, ci sarebbe riuscita.

Lino e una nuova relazione

L’esperta del gossip Deianira Marzano ha fatto sapere, inoltre, che Lino starebbe già vedendo un’altra donna.

“Si ma comunque lui attualmente si vede con un’altra. E ci sono le prove”.

Dunque, oltre ad essere terminato il rapporto con la ex Alessia, sembrerebbe essersi concluso anche il rapporto con la tentatrice Maika. Tuttavia, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi per conoscere maggiori dettagli su questa storia.