Francesca Pascale dopo la rottura del matrimonio con Paola Turci: "Per me è ...

Francesca Pascale, al Corriere della Sera, commenta per la prima volta la rottura del matrimonio con Paola Turci

Francesca Pascale si è recentemente separata da Paola Turci dopo oltre due anni insieme. A seguito del gossip lanciato sul web, sono arrivate le prime parole della donna rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera.

Le parole di Francesca Pascale

Nell’intervista la Pascale si è aperta riguardo al dolore provato e alla necessità di amare se stessi prima degli altri, oltre che il ricordo del rapporto con Silvio Berlusconi.

“Sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi”, confessa la Pascale.

La donna ha sottolineato che quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per lei è un fallimento.

I motivi del divorzio

Secondo diversi rumors la rottura sarebbe avvenuta per diversi litigi causati dalla gelosia. Si è parlato insistentemente di una frase che la Pascale avrebbe detto a Francesca Fagnani nel corso della sua intervista a Belve.

“Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel ‘Ma adesso ti posso corteggiare un po’? Ah no, sono sposata’, che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un’amica”, ha precisato la Pascale smentendo le indiscrezioni.

In aggiunta, sul matrimonio ha esortato a non considerare le unioni arcobaleno come diversi o inferiori, ribadendo la necessità di rispetto e comprensione.

Il rapporto con Silvio Berlusconi

“Il gossip e le cattiverie mi hanno molto ferita. Capisco che il mio passato possa essere ‘ingombrante’, però c’è un limite a tutto”, sottolinea in riferimento al rapporto con Silvio Berlusconi.

Inoltre nel corso dell’intervista, Francesca Pascale, ha definito Silvio Berlusconi la persona più importante della sua vita, come la madre e le sorelle. Aggiungendo, infine: