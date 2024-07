Francesca Pascale e Paola Turci firmano il divorzio dall'unione civile: i motivi

Matrimonio al capolinea per Francesca Pascale e Paola Turci. Nella mattina del 17 luglio, la cantante 59enne e la ex moglie 35enne hanno firmato l’accordo di divorzio. Stando a quanto sostengono i beninformati, i motivi dell’addio sono da rintracciare nell’intromissione di due donne.

Pascale e Turci, il divorzio è ufficiale: i motivi

Stando a quanto reso pubblico da Dagospia, Francesca Pascale e Paola Turci hanno firmato le carte per la separazione. Nel corso della mattinata di mercoledì 17 luglio 2024, “la giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio. Ora gli atti verranno trasferiti al comune di Montalcino“. E’ nella cittadina toscana che ha sede la villa dell’ex compagna di Silvio Berlusconi. I motivi dell’addio, a quanto pare, sono da rintracciare nell’intromissione di due donne.

Pascale e Turci: cosa prevede l’accordo di divorzio?

Il matrimonio tra Pascale e Turci è stato celebrato il 2 luglio 2022, dopo un fidanzamento di circa 2 anni. Secondo Dagospia, l’unione civile è definitivamente conclusa “con un accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole, omologato dalla Procura di Firenze“. Francesca e Paola, al momento, non hanno commentato la rottura.

Pascale-Turchi: chi sono le due donne che si sono intromesse?

Il portale di Roberto D’Agostino parla dei motivi della rottura tirando in ballo due donne. La crisi tra Turci e Pascale è iniziata un anno fa, quando Paola non ha apprezzato il “corteggiamento” della moglie a Francesca Fagnani durante un fuori onda di Belve. Francesca, dal canto suo, non ha gradito un video condiviso su Instagram in cui la consorte appariva con l’attrice 20enne Valentina Dispari.