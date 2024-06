Paola Turci e Francesca Pascale si stanno separando? Le voci sulla presunta c...

Dagospia ha svelato che la coppia è in crisi, ma Paola Turci smentisce con forza

Da giorni si mormora di una presunta crisi matrimoniale tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. Turci ha smentito in un commento al Corriere della Sera, affermando: “Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla”.

Ma le voci non si placano.

I segnali della separazione

Ad annunciare che una rottura è imminente è stato il sito Dagospia, che ha rilevato un segnale di crisi in una frase pubblicata su Instagram da Francesca Pascale: “Mi devo le scuse più grandi per aver sopportato ciò che non meritavo.”

Nella coppia sembra esserci del risentimento reciproco. Pascale, in un fuori onda dopo essere stata intervista da Francesca Fagnani a Belve, avrebbe “corteggiato” la giornalista. Dall’altra parte, lei stessa si sarebbe infastidita per delle foto di Turci in compagnia di una giovane attrice, Valentina Dispari.

La relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate nel luglio del 2022. La loro relazione era cominciata due anni prima e aveva creato molto scalpore, non solo perché la seconda era la ex compagna di Berlusconi, ma anche per i 21 anni di differenza d’età tra le due.

Pascale ha definito l’innamoramento per la moglie “il colpo di fulmine più bello e forte della mia vita”.