Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri hanno partecipato ieri sera al concerto di Vasco Rossi, a San Siro. I due hanno cantato, si sono divertiti e hanno festeggiato bevendo birra, un dettaglio che non è sfuggito ai fan che hanno rimproverato aspramente la modella incinta.

La polemica sulla birra

Sara Barbieri e Fabrizio Corona aspettano la loro prima figlia insieme. La modella 24enne è infatti incinta di una bambina che si chiamerà Dea Vittoria.

Quando una donna è incinta non dovrebbe assumere alcolici, in particolare nel primo e ultimo trimestre. Per questa ragione, quando sono comparse le foto di Sara Barbieri che beveva birra, il web si è scatenato, inondandola di commenti negativi.

La birra analcolica

La polemica si è però spenta subito, stroncata da una foto e dal commento condiviso dalla stessa Barbieri. Questa infatti ha condiviso la foto della birra incriminata che stava bevendo al concerto, rendendo evidente a tutti che si trattava di una bevanda analcolica.

Scrive la 24enne, chiudendo le bocche agli hater: “Qualcuno deve imparare a leggere, guardarsi allo specchio, contare fino a 10 e poi, forse, commentare”.