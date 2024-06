Jennifer Lopez e il marito sono in crisi: "Chiede di non guardarla negli occhi"

Jennifer Lopez e il marito sono in crisi: "Chiede di non guardarla negli occhi"

La crisi matrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è ufficiale. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la pop star avrebbe un atteggiamento sgradevole con tutti quelli che lavorano con lei.

Jennifer Lopez e il marito sono ufficialmente in crisi

Momento difficile per Jennifer Lopez, che starebbe vivendo una profonda crisi con il marito Ben Affleck. Tutti i riflettori sono puntati su di lei, non soltanto per la sua vita sentimentale, ma anche per alcuni suoi atteggiamenti sgradevoli che sono saltati fuori proprio negli ultimi giorni.

Le critiche a Jennifer Lopez

In molti accusano Jennifer Lopez di comportarsi da diva, anche adesso che è in crisi con il marito. La conduttrice americana Meghan McCain, nel corso del suo podcast Citizen McCain, ha raccontato:

“Quando nel 2019 intervistai Jennifer Lopez a The View, mi resi conto che è una persona profondamente sgradevole. Aveva l’entourage più grande che avessi mai visto tra le celebrità, anche più di Kim Kardashian o del Presidente”.

Le parole di Meghan hanno dato il via ad una serie di commenti che hanno letteralmente demolito Jlo.

Jennifer Lopez: è vietato guardarla negli occhi

Tra le tante critiche arrivate alla Lopez da parte del popolo social, molte parlano del divieto di “eye contact“. Sembra che Jennifer impedisca a chiunque lavori con lei di guardarla negli occhi. “Una mia amica ha lavorato alle luci nel backstage di uno dei suoi concerti e mi ha raccontato che a tutti gli addetti ai lavori era stato rigorosamente proibito di guardare Jennifer Lopez negli occhi: non ci doveva essere alcun tipo di eye contact“, ha raccontato un utente su Twitter. Sarà davvero questa la realtà dei fatti? Al momento non è dato saperlo. Di certo, Jlo vive h24 accerchiata da giornalisti, paparazzi e fan e non deve essere semplice.