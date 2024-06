Negli ultimi giorni si fa un gran parlare del presunto divorzio tra Paola Turci e Francesca Pascale. Cosa c’è di vero? Finalmente, la cantante di Questione di sguardi ha rotto il silenzio.

Paola Turci e Francesca Pascale verso il divorzio?

A lanciare lo scoop sul divorzio imminente tra Paola Turci e Francesca Pascale è stato Dagospia. Secondo il portale di Roberto D’Agostino, la cantante e l’ex storica di Silvio Berlusconi sarebbero arrivate ai ferri corti dopo cinque anni di relazione. E’ davvero questa la realtà dei fatti? La cantante ha finalmente rotto il silenzio.

Le parole di Paola Turci

Intervistata dal Corriere della Sera, Paola Turci ha smentito categoricamente la notizia di Dagospia. La cantante di Questione di sguardi ha dichiarato:

“Io e Francesca (Pascale, Ndr) preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla”.

Nessun divorzio in vista, quindi, tra Paola e la moglie: le due vanno ancora d’amore e d’accordo.

Paola Turci e Francesca Pascale, ma quale divorzio?

Anche se la Turci ha smentito il divorzio da Francesca, il dubbio resta. Purtroppo, alcuni precedenti ci hanno insegnato a non credere del tutto alle dichiarazioni dei Vip. Due esempi recenti? Francesco Totti e Ilary Blasi e Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dagospia aveva lanciato lo scoop sulla loro separazione e, in entrambi i casi, era stato smentito. Poi, a distanza di qualche mese, le coppie in questione hanno annunciato l’addio. Insomma, non possiamo fare altro che attendere per scoprire cosa c’è di vero sul rapporto tra Paola e la Pascale.