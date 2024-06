Matrimonio al capolinea tra Francesca Pascale e Paola Turci? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che Dagospia ha lanciato un’indiscrezione bomba sul loro conto.

Francesca Pascale e Paola Turci: matrimonio al capolinea?

Secondo Dagospia, il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci potrebbe già essere giunto al capolinea. L’ex fidanzata storica di Silvio Berlusconi e la cantante di Questione di sguardi sarebbero in crisi a distanza di cinque anni dall’inizio della relazione.

L’indiscrezione su Francesca Pascale e Paola Turci

Le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci sono state celebrate il 2 luglio 2022, con una bellissima cerimonia a Montalcino, in Toscana. Entrambe stupende e vestite di bianco, si sono giurate amore eterno. Eppure, a distanza di cinque anni dal primo incontro e dopo 2 anni dall’unione civile, il matrimonio “sarebbe giunto in prossimità del capolinea. Signore, si scende! Massi’, anche i miracoli lesbo non durano mai”.

Perché Pascale e Turci sono entrate in crisi?

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Francesca Pascale e Paola Turci sono in crisi da circa un anno. Pare che il rapporto si sia incrinato a causa di diversi litigi. La cantante non avrebbe apprezzato la sintonia tra la moglie e Chiara Ferragni durante l’intervista a Belve, mentre l’ex di Berlusconi non avrebbe gradito il feeling tra la cantante e l’attrice Valentina Dispari, sua ‘partner in crime’ al Festival letterario Procida Racconta. Al momento, è bene sottolinearlo, le dirette interessate non hanno confermato o smentito la notizia sulla fine del loro matrimonio.