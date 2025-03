Si scava senza sosta tra le macerie di una palazzina crollata all’improvviso in un noto quartiere di Roma. L’incidente è avvenuto a Monteverde, nel tratto tra via Vitellia e via Pio Foà. Qui, dopo una violentissima esplosione, l’edificio è collassato tra lo stupore e l’incredulità delle persone che in quel momento si trovavano nelle abitazioni limitrofe o in strada. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei soccorsi. Ecco i primi aggiornamenti.

Crolla palazzina a Roma: le ipotesi e le operazioni di soccorso

Dopo un forte boato una palazzina è crollata nel cuore della Capitale. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino di domenica 23 marzo e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre alle ambulanze del 118. Anzitutto per mettere l’area in sicurezza ed in secondo luogo per iniziare a scavare tra le macerie e verificare la presenza di eventuali persone.

Le macerie hanno sepolto alcuni veicoli che si trovavano parcheggiati in prossimità dell’edificio crollato. Anche una persona è rimasta sepolta, ed è stata estratta viva per poi essere trasportata d’urgenza in ospedale a seguito delle ferite riportate. I testimoni hanno rivelato di aver udito un fortissimo boato simile a quello di un’esplosione e addirittura paragonato alla detonazione di una bomba pochi istanti prima del crollo: ragion per cui si ipotizza, anche perché nella zona si è successivamente sprigionato un forte odore di gas, che l’incidente possa essere avvenuto per una fuga di gas. Non si esclude la possibile presenza di altre persone. (Notizia in aggiornamento)