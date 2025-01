Roma, due sorelle trovate morte in casa: non si esclude alcuna pista

Roma, due sorelle trovate morte in casa: non si esclude alcuna pista

Due anziane sorelle, di 93 e 87 anni, sono state trovate morte questa mattina in un appartamento di via dei Dardanelli, nel quartiere Prati a Roma.

Angela e Amelia Gammieri, sorelle di 93 e 87 anni, sono state rinvenute morte nella loro abitazione in via dei Dardanelli, nel quartiere Prati a Roma. Stando alle prime indiscrezioni, i vicini non avevano più avuto notizie delle due donne da diverso tempo.

Roma, due sorelle trovate morte in casa: indagini in corso

A lanciare l’allarme è stato l’amministratore, che ha riferito di non aver avuto più notizie delle due donne da diversi mesi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Prati, che avrebbero trovato i corpi in stato di decomposizione avanzata.

Sebbene si ipotizzino cause naturali, nessuna pista è esclusa e sarà l’autopsia a determinare con certezza la causa del decesso. Le salme sono state affidate all’autorità giudiziaria e trasportate al Policlinico Gemelli.

Roma, due sorelle trovate morte in casa: la richiesta dei condomini

Dopo aver notato l’assenza delle due anziane signore per mesi, i condomini hanno richiesto un intervento a causa di un forte odore proveniente dall’abitazione. Questa mattina è stata effettuata una chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112, che ha inviato sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco e gli agenti del Commissariato Prati.

Questi ultimi hanno dovuto forzare la porta d’ingresso, bloccata dall’interno. Nell’appartamento, si è presentato un scenario macabro che ha confermato i timori più gravi: i corpi senza vita delle due sorelle, di 93 e 87 anni.