Milano, incidente sulla provinciale: morto 26enne

All’alba della giornata di oggi, venerdì 17 gennaio, si è verificato un pericoloso incidente stradale che ha spezzato troppo presto la vita di un ragazzo di 26 anni. Secondo quanto è stato raccolto fino ad ora, sembra che il sinistro sia stato del tutto autonomo.

Milano, incidente in provincia: morto 26enne

Le autorità hanno comunicato che cosa è successo questa mattina all’alba a Mediglia, una cittadina nella provincia di Milano. In quella zona, e più precisamente sulla provinciale Bettola-Sordio, un ragazzo di 26 anni ha perso in maniera autonoma il controllo della sua automobile andando a scontrarsi con un ostacolo. Lo schianto è stato devastante: per il giovane non c’è stato nulla da fare. Nonostante il pronto intervento dei sanitari, accorsi sul luogo dell’incidente poco dopo le 5 del mattino, il 26enne non ce l’ha fatta. I carabinieri stanno ancora indagando sull’esatta diamica del sinistro.