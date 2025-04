Un pomeriggio di paura a Turbigo

Nel pomeriggio di ieri, un intervento dei vigili del fuoco di Milano ha avuto luogo a Turbigo, dove tre operai sono rimasti bloccati su una piattaforma a circa 25 metri di altezza. I tre giardinieri stavano eseguendo lavori di potatura su un albero in un giardino privato quando, improvvisamente, la piattaforma ha ceduto, piegandosi pericolosamente sull’albero. Questo incidente ha generato momenti di grande tensione, non solo per i lavoratori coinvolti, ma anche per i residenti della zona che hanno assistito alla scena.

Intervento tempestivo delle squadre di soccorso

Le squadre di soccorso sono arrivate rapidamente sul posto, provenienti dai Distaccamenti di Legnano, Inveruno e dalla sede centrale di Milano. Grazie alla loro preparazione e professionalità, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere i tre operai in difficoltà e a metterli in sicurezza. L’operazione di salvataggio è stata condotta con grande attenzione, considerando l’altezza e la precarietà della situazione. Fortunatamente, i tre giardinieri sono stati portati in salvo senza conseguenze fisiche, un risultato che ha rassicurato tutti coloro che hanno assistito all’intervento.

La sicurezza sul lavoro: un tema cruciale

Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza sul lavoro, specialmente in ambiti come il giardinaggio e la potatura, dove l’uso di attrezzature elevate è comune. Gli incidenti come quello di Turbigo possono essere evitati attraverso una formazione adeguata e l’uso di dispositivi di sicurezza. È fondamentale che le aziende investano nella formazione dei propri dipendenti e nell’acquisto di attrezzature sicure, per prevenire situazioni di pericolo e garantire un ambiente di lavoro sicuro. La prontezza dei vigili del fuoco di Milano in questo caso è un chiaro esempio di come la preparazione e la professionalità possano fare la differenza in situazioni di emergenza.