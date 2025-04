Il caso di Chiara Poggi: un omicidio irrisolto

Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il , ha segnato profondamente la cronaca italiana. La giovane, brutalmente assassinata, ha visto le indagini iniziali concludersi senza un colpevole certo, lasciando un vuoto nella giustizia e nella comunità. Tuttavia, recenti sviluppi potrebbero riaccendere le speranze di una risoluzione definitiva. Il Dna maschile rinvenuto sulle unghie della vittima è stato analizzato e risulta “perfettamente sovrapponibile” a quello di Andrea Sempio, attualmente indagato nella nuova inchiesta.

Il ruolo del genetista Carlo Previderé

Il genetista Carlo Previderé, noto per il suo lavoro su casi di omicidi celebri come quello di Yara Gambirasio, è stato incaricato dalla Procura di Pavia di esaminare la traccia genetica. La sua analisi potrebbe rappresentare un punto di svolta nel caso di Garlasco, portando a una possibile riapertura delle indagini. Previderé ha sottolineato l’importanza di questa scoperta, evidenziando come le tecniche di analisi del Dna siano avanzate notevolmente negli ultimi anni, permettendo di ottenere risultati più precisi e affidabili.

Il prossimo passo: l’incidente probatorio

Il 9 aprile si svolgerà un incidente probatorio, disposto dal giudice delle indagini preliminari, che coinvolgerà anche i periti delle parti. Questo incontro sarà cruciale per stabilire se le affermazioni del genetista possano essere confermate dai fatti. La presenza di esperti di diverse parti potrebbe garantire una valutazione imparziale e accurata delle evidenze presentate. Se il Dna di Sempio dovesse essere confermato come compatibile, si aprirebbero scenari inediti per il caso, con la possibilità di un nuovo processo e di una giustizia finalmente raggiunta per Chiara Poggi e la sua famiglia.