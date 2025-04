La condanna di Lucrezia Hailé Selassiè

Il gup di Roma ha emesso una sentenza significativa, condannando Lucrezia Hailé Selassiè, autoproclamata principessa etiope, a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo, noto campione di nuoto paralimpico. La decisione del giudice segna un importante passo nella lotta contro il fenomeno dello stalking, un reato che colpisce molte persone e che spesso viene sottovalutato.

Le accuse e il processo

Le accuse nei confronti di Selassiè sono gravi. Secondo quanto emerso durante il processo, la donna avrebbe perseguitato Bortuzzo per diversi mesi, arrivando a minacciarlo di morte nel caso in cui non fosse tornato con lei. Questa situazione ha creato un clima di paura e ansia per il nuotatore, che ha dovuto affrontare non solo le conseguenze legate alla sua carriera sportiva, ma anche un pesante carico emotivo. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna di un anno e quattro mesi, ma il gup ha ritenuto opportuno infliggere una pena più severa, evidenziando la gravità delle azioni di Selassiè.

Le implicazioni della sentenza

Questa sentenza non solo rappresenta una risposta giuridica a un caso di stalking, ma lancia anche un messaggio forte e chiaro sulla necessità di proteggere le vittime di tali comportamenti. Il stalking è un reato che può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone, e la giustizia deve intervenire con fermezza per garantire la sicurezza di chi ne è vittima. La condanna di Selassiè potrebbe anche incoraggiare altre vittime a denunciare situazioni simili, contribuendo a creare una società più consapevole e attenta a questi temi delicati.