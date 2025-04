Oggi, 3 aprile 2025, intorno alle ore 17.00, c’è stato un gravissimo incidente in autostrada che ha coinvolto ben quattro mezzi pesanti. Un tratto di autostrada è stato chiuso: ecco quale.

Grave incidente con quattro camion coinvolti

Intorno alle 17.00 di oggi si è verificato un terribile incidente stradale che ha coinvolto quattro camion, tra cui un trasporto eccezionale, sull’autostrada A4. Nonostante la gravità del sinistro, le autorità hanno fatto sapere che non risultano feriti gravi. Per consentire la rimozione dei mezzi pesanti un tratto di autostrada è stato chiuso al traffico. Ecco quale.

Grave incidente con quattro camion coinvolti: il tratto di autostrada chiuso al traffico

L’incidente che ha coinvolto quattro mezzi pesanti si è verificato nel tratto autostradale tra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste, al chilometro 427+300. Per gestire la situazione, la società Autostrade Alto Adriatico ha deviato il traffico. Per chi arriva da Venezia suggerito il percorso alternativo A27/A28, chi è diretto a Trieste uscita obbligatoria a San Donà di Piave. Da segnalare che anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste è stato chiuso.