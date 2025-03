Paura sulla Valsugana, auto in contromano: l'eroico gesto di una camionista c...

La conducente di un mezzo pesante protagonista di una manovra estrema per evitare il peggio. Ecco cosa è successo.

Tragedia sfiorata sulla Statale delle Valsugana: un auto ha infatti imboccato la strada in contromano rischiando l’incidente. Il gesto eroico di una camionista ha evitato il peggio. Ecco cosa è successo.

Auto in contromano sulla Valsugana: il gesto eroico di un camionista

Paura sulla Valsugana quando, nella giornata di ieri, 27 marzo 2025, si è rischiata la tragedia. Una signora ha infatti imboccato la Statale 47 in contromano con la sua Fiat 500 rossa. Senza rifletterci, una camionista, Sara De Bastiani, ha sterzato con il suo camion mettendosi davanti alla macchina, al fine di farla fermare ed evitare incidenti. Un gesto eroico quello della camionista che è così riuscita a evitare il peggio. E’ lei stessa a raccontare quanto accaduto su Instagram, ecco cosa ha detto.

Sara De Bastiani, il racconto della camionista

Sara De Bastiani, 36enne di Belluno, ieri ha evitato che l’errore della signora a bordo della Fiat 500 rosso si trasformasse in tragedia. Sara, conducente di veicoli industriali, moglie di un camionista e madre di due figli, ha raccontato su Instagram, con tanto di foto, quello che è accaduto: “fortuna che ogni tanto non ragiono ma agisco d’istinto. Poi ci sbattono ore e ore di corsi a noi autisti ma probabilmente quelli che ne hanno più bisogno sono gli automobilisti. Auto in contromano e io di traverso a bloccare il traffico che arriva da dietro. E anche oggi è andata bene.”