Incidente sulla strada del Santo: furgone coinvolto in uno scontro con tir, bilancio drammatico

Drammatico l’esito di un incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, martedì 25 marzo, sulla strada regionale 308 del Santo, tra Padova e Castelfranco Veneto.

Incidente sulla strada del Santo: furgone coinvolto in uno scontro con tir

L’incidente è avvenuto nella località Boscalto, nel comune di Loreggia, in provincia di Padova. Il violento scontro si è verificato poco prima delle 19, vicino allo svincolo per Resana.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese, i vigili del fuoco, con squadre provenienti anche da Castelfranco Veneto, e numerosi mezzi del Suem 118. L’elisoccorso del Suem di Treviso è stato chiamato per trasportare i feriti, portati poi negli ospedali di Treviso e Padova.

La circolazione è stata interrotta, creando lunghe code in entrambe le direzioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da una sbandata del conducente del furgone. Le forze dell’ordine stanno comunque ancora indagando per ricostruire la dinamica esatta e accertare eventuali responsabilità.

Lo scontro frontale ha coinvolto un camion e un furgone, con un bilancio di due vittime, entrambe di origine macedone. Le persone decedute, operai, sono Bajram Bajramoski, 52 anni, residente a San Zenone degli Ezzelini, e Fuat Etemovski, 64 anni, domiciliato a Pieve del Grappa.

Inoltre, ci sono altri due feriti, tra cui uno in condizioni gravissime, che sta lottando per la vita in ospedale. Quest’ultimo è stato estratto dalle lamiere contorte del furgone, un camion della ditta “Finesso”, stabilizzato sul posto e successivamente elitrasportato all’ospedale di Padova in codice rosso.

Le due vittime si trovavano a bordo di un furgone appartenente all’azienda Luison di Castello di Godego, insieme a un cittadino bosniaco, O.Z., 58 anni, rimasto ferito.