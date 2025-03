L’incidente è avvenuto a Ossi, un comune vicino a Sassari, dove alcuni adulti avevano deciso di far testare a un bambino l’accensione di un’auto. Tuttavia, nel momento in cui il piccolo ha girato la chiave, il veicolo si è mosso bruscamente in avanti per alcuni metri in modo inatteso. Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito.

Incidente a Ossi: bimbo di 10 anni al volante

Un gioco finito in tragedia a Ossi: un 42enne è rimasto schiacciato tra la sua auto e un muro dopo aver permesso a un bambino di girare la chiave nel quadro d’accensione. Il veicolo, inaspettatamente, si sarebbe mosso bruscamente in avanti, travolgendo l’uomo e lasciandolo senza via di fuga.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza del 118, il cui personale sanitario è riuscito a stabilizzare l’uomo prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nel frattempo, i carabinieri di Ossi hanno avviato gli accertamenti e trasmesso un’informativa alla Procura di Sassari per chiarire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

Incidente a Ossi: bimbo di 10 anni al volante travolge il proprietario dell’auto

La parte anteriore dell’auto ha compresso il torace dell’uomo, causando un arresto cardiaco che è durato alcuni minuti, fino all’arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 sono riusciti a rianimarlo prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

Attualmente, il 42enne è in coma farmacologico e in prognosi riservata. L’impatto gli ha provocato diverse fratture, tra cui quelle alle gambe, oltre a un grave trauma toracico dovuto alla compressione subita.