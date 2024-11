Roma, crolla parte del cornicione di una chiesa in Via del Corso: ferito un p...

Cadute alcune parti di cornicione dalla chiesa di San Giacomo in Via del Corso, al centro di Roma

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 1 novembre, sono crollate alcune parti del cornicione dalla chiesa di San Giacomo in Via del Corso, nel centro di Roma.

Crollate alcune parti di cornicione dalla chiesa a Roma

Come precisato dall’ANSA, poco dopo le 12, un pezzo del cornicione della chiesa di San Giacomo, in un primo momento si pensava fosse della chiesa di fronte, Santi Nomi di Gesù e Maria, si stacca e crolla sul marciapiede.

Sul posto pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale e vigili del fuoco che hanno disposto il transennamento dell’area.

“Non c’era assolutamente nessuna criticità, quest’estate erano stati fatti dei sopralluoghi perché la chiesa è tra quelle inserite nel piano Pnrr, e non era stato rilevato nulla. È un miracolo che non sia successo niente, poteva essere una tragedia, davanti alla chiesa c’è sempre gente”, dice all’ANSA don Giuseppe Trappolini, parroco della chiesa.

Attualmente il sagrato e il luogo di culto sono stati transennati e chiusi al pubblico. Nei prossimi giorni dovranno essere messe delle mantovane e delle impalcature per mettere in sicurezza il transito di persone:

“Spero che entro la prossima settimana si possano fare questi lavori”, ha aggiunto il parroco.

Crollate alcune parti di cornicione dalla chiesa a Roma: ferito un passante

L’evento poteva trasformarsi in una tragedia, davanti alla chiesa c’è sempre molta folla: fedeli, passanti e turisti, e tanto più oggi, festa di Ognissanti.

Un uomo di 51 anni, residente nella zona, sarebbe rimasto leggermente ferito ad una gamba ed è stato portato all’ospedale Fatebenefratelli in codice verde per le medicazioni del caso.

Come mai il cornicione abbia ceduto, non è ancora chiaro. I rilievi sono in corso per verificare i motivi che hanno portato al crollo.