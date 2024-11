Roma introduce un menu green nelle scuole per un'alimentazione sostenibile

Roma introduce un menu green nelle scuole per un'alimentazione sostenibile

Un passo verso la sostenibilità ambientale con un pasto vegetale al mese per gli studenti

Il menu green: un’iniziativa innovativa per le scuole

La Giunta capitolina ha recentemente approvato un’importante iniziativa che prevede l’introduzione di un menu green per i bambini e le bambine delle scuole di Roma. Questo nuovo pasto, che sarà servito una volta al mese, sarà completamente vegetale e bilanciato dal punto di vista nutrizionale, in linea con le Linee Guida per la Ristorazione Scolastica del Ministero della Salute e le raccomandazioni dell’OMS e della FAO. L’obiettivo principale è quello di promuovere un’alimentazione sana e sostenibile, contribuendo al contempo alla sensibilizzazione dei più giovani riguardo l’importanza di scelte alimentari responsabili.

Un passo verso l’Agenda 2030

Questa iniziativa si inserisce perfettamente negli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare con riferimento all’Obiettivo 11, che mira a rendere le città più sostenibili, e all’Obiettivo 12, che promuove modelli di produzione e consumo sostenibili. L’introduzione di un menu green nelle mense scolastiche non solo mira a ridurre le emissioni di CO2 e gas climalteranti, ma rappresenta anche un’opportunità per educare i bambini e le bambine a una cultura alimentare più consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Educazione e sensibilizzazione alimentare

Oltre all’introduzione del menu green, il progetto prevede anche momenti di sensibilizzazione e informazione per studenti, famiglie e personale scolastico. L’Assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, ha sottolineato l’importanza di ogni pasto servito nelle mense scolastiche, definendolo un momento fondamentale del percorso educativo. Questo approccio non solo contribuisce alla formazione di una cultura alimentare sana, ma promuove anche l’educazione alla sostenibilità ambientale. L’iniziativa rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro più sostenibile per le nuove generazioni.

Un modello da seguire per altre città

Roma, con i suoi 154.000 pasti serviti ogni giorno e 643 cucine scolastiche, ha l’opportunità di diventare un modello per altre città italiane. L’introduzione di un giorno al mese dedicato al menu green non solo favorisce il consumo di verdure e pasti proteici di origine vegetale, ma incoraggia anche i bambini a riflettere sull’impatto ambientale delle loro scelte alimentari. Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, ha evidenziato come questa iniziativa sia in linea con le politiche di sostenibilità che Roma intende adottare, contribuendo a un cambiamento positivo nel modello di consumo attuale.