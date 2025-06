Roma profuma di lavanda: torna la terza edizione della Festa al Lavandeto

(Adnkronos) - In occasione della festa della lavanda, riapre il Lavandeto di Roma, un angolo di paradiso situato a sud di Roma, vicino al Santuario del Divino Amore. La Festa della Lavanda è un’occasione per ammirare distese fiorite e portare a casa prodotti artigianali di alta qualit&a...

(Adnkronos) – In occasione della festa della lavanda, riapre il Lavandeto di Roma, un angolo di paradiso situato a sud di Roma, vicino al Santuario del Divino Amore.

La Festa della Lavanda è un’occasione per ammirare distese fiorite e portare a casa prodotti artigianali di alta qualità, ma anche un’esperienza di benessere multisensoriale: il profumo della lavanda, noto per le sue proprietà calmanti, si unisce alla bellezza visiva dello scenario agreste, creando un percorso che coinvolge mente e corpo.

L’evento, offre ai visitatori momenti di relax immersi in campi fioriti di lavanda, accompagnati da workshop, laboratori artigianali, area dedicata ai bambini, punto ristoro e molte novità pensate per celebrare questa pianta magica e i suoi benefici.

Il Lavandeto di Roma è un’azienda agricola in conversione biologica ubicata nella campagna romana, che ospita un campo di lavanda officinale, un secondo spazio di lavanda angustifolia e propone produzioni artigianali di olio essenziale, idrolati, oleoliti, candele e profumatori a base di lavanda.

Programma della terza edizione:

Sabato 7, 14, 21 giugno: 17:00–20:00

Domenica 8, 15, 22 giugno: 09:00–12:00, 17:00–20:00

L’accesso alla Festa della Lavanda sarà consentito solo con biglietto acquistabile online dal sito ufficiale , per garantire posti limitati e un’esperienza confortevole senza assembramenti. I bambini fino a 2 anni e le persone con disabilità entrano gratuitamente. È disponibile un parcheggio interno gratuito, mentre per esigenze organizzative non è permesso l’accesso con animali di qualsiasi taglia.