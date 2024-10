Roma: sgomberato da polizia ex hotel Petra, blitz scattato all'alba

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Gli occupanti dell'hotel Petra nel quartiere Romanina della Capitale, sgomberato questa mattina, sono gli stessi che nelle settimane scorse settimane avevano occupato prima l’ex hotel Cinecittà e poi un immobile del quartiere Casilino in via Silicella. L...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Gli occupanti dell'hotel Petra nel quartiere Romanina della Capitale, sgomberato questa mattina, sono gli stessi che nelle settimane scorse settimane avevano occupato prima l’ex hotel Cinecittà e poi un immobile del quartiere Casilino in via Silicella. L'operazione in via Sante Vandi è scattata questa mattina all'alba ed è stata pianificata dal questore di Roma. L'intervento delle forze di polizia si è svolto in sinergia con gli enti assistenziali del Comune di Roma Capitale.

All’interno dell'immobile sgomberato sono state censite 35 persone, che senza alcuna criticità, e assicurando la massima assistenza alle fasce deboli, sono state accompagnate all’esterno della struttura. L’immobile, una volta liberato, è stato riaffidato alla proprietà che provvederà alla messa in sicurezza.

Complessivamente 14 persone sono state accompagnate all’ufficio immigrazione per gli approfondimenti di rito sotto il profilo della posizione sul territorio nazionale. Nelle prossime ore continuerà il presidio della zona che interesserà non solo l’immobile sgomberato, ma anche altri edifici in disuso rispetto ai quali gli enti proprietari sono stati sensibilizzati ad adottare misure di tutela passiva finalizzate a scongiurare fenomeni di occupazione senza titolo dei locali stessi.