Rose Villain è incinta, l'annuncio della prima gravidanza con Andrea Ferrara

Rose Villain è incinta, l'annuncio della prima gravidanza con Andrea Ferrara

(Adnkronos) - Rose Villain è incinta. La cantante diventerà mamma per la prima volta. Lo ha annunciato oggi con un video condiviso sui social in cui appare con il pancione accanto al marito e produttore discografico Sixpm, nome d'arte di Andrea Ferrara. "Ucciderò tutti i mostri per te", canta...