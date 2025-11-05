Rovigo: Salvini, 'difesa sempre legittima, grazie a norme volute da Lega'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Un risultato grazie alle norme volute dalla Lega, a tutela dei cittadini perbene. Come sosteniamo da anni, la difesa è sempre legittima". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando il caso di Rovigo, dove un uomo, ...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Un risultato grazie alle norme volute dalla Lega, a tutela dei cittadini perbene. Come sosteniamo da anni, la difesa è sempre legittima". Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando il caso di Rovigo, dove un uomo, non indagato grazie alle nuove norme sulla legittima difesa, ha sparato al ladro che si era introdotto nella sua villa.