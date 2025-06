RPM Consulting, società leader nella consulenza strategica per il retail, franchising e l’immobiliare commerciale, annuncia la pubblicazione del libro Professione Affiliato – Manuale per i Professionisti del Franchising

Milano, 10 giguno 2025 – RPM Consulting, società leader nella consulenza strategica per il retail, franchising e l’immobiliare commerciale, annuncia la pubblicazione del libro Professione Affiliato – Manuale per i Professionisti del Franchising, scritto da Romolo Pio Misciagna, CEO e Strategic Advisor di RPM Consulting. Si tratta del primo volume di una collana editoriale interamente dedicata all’imprenditoria di successo in ambito retail e franchising.

Il manuale, frutto dell’esperienza diretta di Misciagna, rappresenta una guida indispensabile per chi desidera avviare, gestire e ottimizzare un’attività in franchising. Attraverso un approccio pratico e strategico, il libro offre strumenti operativi, case study e best practice per supportare gli affiliati nel raggiungimento del successo.

Un progetto per la formazione d’eccellenza

La pubblicazione di Professione Affiliato segna l’inizio di un ambizioso progetto formativo: RPM Consulting mira a sviluppare una Academy di eccellenza dedicata al retail. Questo percorso, che vedrà il coinvolgimento di professionisti e specialisti del settore, punta a trasferire conoscenze strategiche e operative alle nuove generazioni di imprenditori e manager.

“Con questo libro vogliamo mettere a disposizione del mercato l’esperienza acquisita in anni di consulenza e affiancamento alle aziende del settore retail e franchising. L’obiettivo è creare una vera e propria cultura dell’affiliazione, fornendo strumenti concreti per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione”, afferma Romolo Pio Misciagna.

Disponibilità e contatti

Professione Affiliato – Manuale per i Professionisti del Franchising è disponibile in formato cartaceo e digitale, distribuito online e in tutte le librerie.

Per maggiori informazioni, interviste o richieste stampa:

Ufficio Stampa RPM Consulting

Email: contatti@rpmconsulting.it

Telefono: +39 02 30558986

Sito web: www.rpmconsulting.it