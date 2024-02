Rugby: Sei Nazioni, ufficiale il XV azzurro che sfiderà l'Inghilterra sabato all'Olimpico

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Inghilterra sabato 3 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma, match valido per la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2024 che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Sarà il confronto numero 31 tra le due squadre, l’undicesimo in Italia e il settimo allo Stadio Olimpico di Roma con direzione di gara che sarà affidata a Paul Williams.

Nella prima Italia targata Quesada il triangolo allargato sarà formato da Allan – che ha consolidato il ruolo di estremo nel suo club e toccherà quota 80 caps in maglia Azzurra – Capuozzo e Ioane. Coppia di centri formata da Brex e il rientrante Menoncello dopo l’infortunio nel Test Match pre Mondiale. Chiavi della mediana affidate ai fratelli Garbisi con Paolo e Alessandro che tornano insieme dal primo minuto dopo il match vinto contro l’Uruguay nella Rugby World Cup.

In terza linea – insieme a capitan Lamaro – spazio per Negri e Lorenzo Cannone. In seconda linea con Niccolò Cannone scenderà in campo Federico Ruzza che raggiunge l’importante traguardo dei 50 caps con la Nazionale Maggiore Maschile. In prima linea, insieme a Ceccarelli e Fischetti, rientra Gianmarco Lucchesi dopo un lungo infortunio che lo ha costretto a saltare il 2023 con la Nazionale. Pronti a subentrare dalla panchina Nicotera, l’esordiente Spagnolo, Zilocchi, Zambonin, Iachizzi, Zuliani, Varney, Pani.

“E’ stata una settimana intensa di lavoro. C’è grande entusiasmo in tutto il gruppo per l’esordio al Sei Nazioni. Lo staff e tutti i giocatori hanno mostrato un grande impegno cercando di immergersi rapidamente in metodologie nuove. Affronteremo la terza squadra della RWC 2023 in un torneo emozionante, a casa nostra in uno Stadio Olimpico farà sentire il suo supporto. Focus sulla nostra prestazione. Non vediamo l’ora di scendere in campo” ha dichiarato Gonzalo Quesada.

Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 79 caps); 14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 16 caps); 13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 30 caps); 12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 12 caps); 11 Monty IOANE (Lione 25 caps); 10 Paolo GARBISI (Montpellier, 31 caps); 9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps); 8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 16 caps); 7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 33 caps) – cap; 6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 52 caps); 5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 49 caps); 4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps); 3 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 31 caps); 2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps); 1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 36 caps).