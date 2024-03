Russia: Della Vedova-Quartapelle-Scalfarotto, 'no a nostro visto per Mosca, gravissimo'

Russia: Della Vedova-Quartapelle-Scalfarotto, 'no a nostro visto per Mos...

Russia: Della Vedova-Quartapelle-Scalfarotto, 'no a nostro visto per Mos...

Roma, 13 mar (Adnkronos) – "E' stato negato il visto a tre parlamentari italiani, una cosa unica e estremamente grave che colpisce le istituzioni e, più in generale, la Repubblica italiana". Lo ha annunciato la deputata del Pd Lia Quartapelle che, con Benedetto Della Vedova (+Eu) e Ivan Scalfarotto (Iv), ha spiegato di non aver ricevuto il via libera per entrare in Russia chiesto per partecipare ai funerali di Navalny.

"A due settimane dalla nostra richiesta all'Ambasciata, oggi l'Ufficio visti ci ha restituito i passaporti, tramite agenzia, senza il visto e senza nessuna spiegazione o motivazione -ha detto Della Vedova-. E' evidente che si tratta di una cosa piuttosto singolare. Numerosi italiani vanno a Mosca in questo periodo, non c'è un embargo dei visti ai cittadini italiani. C'è una scelta precisa, senza il coraggio dalle autorità russe di rivendicarla. Non è un segnale di arroganza ma di incapacità di mettere per iscritto qualcosa che potesse stare al fianco alla propaganda della normalità russa".

Della Vedova ha anche annunciato che i tre parlamentare chiederanno "una iniziativa formale al ministero degli Esteri per chiedere alla Federazione russa una spiegazione di quanto accaduto".

(Adnkronos) – Per la Quartapelle, "è chiaro che l'Ambasciata dà i visti a chi va a osannare Putin. Ad alcuni artisti, esponenti politici, ex terroristi neri è stato concesso il visto. Il ruolo dell'Ambasciata russa in Italia è quella di agenti di propaganda, non favorisce i rapporti tra Paesi ma filtra gli ingressi a uso e consumo di Putin. Questa cosa credo vada denunciata".

Per la deputata del Pd, "credo servirà anche un intervento dei presidenti delle due Camere, il visto è stato negato a tre rappresentanti del Parlamento". Scalfarotto ha sottolineato: "Non sono stupito, ero ben preparato a questo esito. Il diniego di un visto, anche privo di motivazioni, è un e atto amministrativo preciso e oggi Della Vedova, Quartapelle e Scalfarotto alla domanda vi è mai stato mai negato un visto dovranno rispondere sì".