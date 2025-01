Mosca, 14 gen. (Adnkronos) - Gli Usa vogliono disattivare il Turkish Stream. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa sui risultati della diplomazia russa nel 2024. "Ho una convinzione molto forte - ha affermato - Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alc...

Mosca, 14 gen. (Adnkronos) – Gli Usa vogliono disattivare il Turkish Stream. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa sui risultati della diplomazia russa nel 2024. "Ho una convinzione molto forte – ha affermato – Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun concorrente in nessun campo, a cominciare da quello energetico, dove non esitano a dare il via libera a misure terroristiche per distruggere le basi del benessere energetico dei paesi. Ora, dopo il Nord Stream, anche il Turkish Stream verrà disattivato".

Ieri, il ministero della Difesa russo aveva riferito che l’11 gennaio il regime di Kiev aveva tentato di attaccare con nove droni la Russkaya Cs nel villaggio di Gai Kodzor, che fornisce gas attraverso il Turkish Stream. L’obiettivo è fermare la fornitura di carburante blu ai paesi europei. "Turkish Stream" è un gasdotto di esportazione composto da due linee. Una di queste è destinata alla fornitura di gas dalla Russia attraverso il Mar Nero alla Turchia e la seconda ai paesi dell'Europa meridionale e sudorientale. La sua capacità progettuale raggiunge i 31,5 miliardi di metri cubi all'anno. Il gasdotto è stato messo in funzione nel gennaio 2020. Dopo il sabotaggio del Nord Stream, rimane l’unica via per la fornitura ininterrotta di carburante russo al mercato europeo.