Russia: Lupi, 'a manifestazione per difendere valori democratici'

Russia: Lupi, 'a manifestazione per difendere valori democratici'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Aderiamo alla manifestazione convocata lunedì in Campidoglio per difendere dagli attacchi delle autocrazie i valori della democrazia, i principi di libertà e la difesa del pluralismo politico e culturale. Il dissenso in una democrazia matura è u...