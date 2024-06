Russia: Peskov, 'esercitazioni sono normali, non c'è da preoccuparsi'

Mosca, 13 giu. (Adnkronos) – Gli altri Paesi non devono preoccuparsi delle esercitazioni militari della Russia. Questa è una pratica normale. Lo ha detto il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ai giornalisti, commentando il completamento delle esercitazioni con la partecipazione delle navi russe e il loro arrivo al porto dell'Avana.

"Le esercitazioni militari sono una pratica normale e condurre l'addestramento in diverse regioni è una pratica normale per tutti gli Stati, soprattutto per una potenza marittima così grande come la Federazione Russa", ha affermato il rappresentante del Cremlino. "Pertanto, non vediamo motivo di preoccupazione per gli altri Paesi".