Russia: 'realtà geopolitica mutata', Mosca vara il Dipartimento dei problemi europei

Mosca, 4 nov. (Adnkronos) - La Russia gestirà i rapporti con la Ue e con la Nato attraverso un nuovo dipartimento specifico "per i problemi europei". La struttura esisteva già all'interno del ministero degli Esteri russo, ma in precedenza era nota come Dipartimento per ...

Mosca, 4 nov. (Adnkronos) – La Russia gestirà i rapporti con la Ue e con la Nato attraverso un nuovo dipartimento specifico "per i problemi europei". La struttura esisteva già all'interno del ministero degli Esteri russo, ma in precedenza era nota come Dipartimento per la cooperazione paneuropea (Doc). Adesso assume il nuovo nome di Dipartimento per i problemi europei (Dep), che riflette "cambiamenti nelle realtà geopolitiche", tra cui "l'evidente degrado delle strutture di cooperazione multilaterale in Europa", ha spiegato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.

Le relazioni della Russia con l'Europa sono in una profonda crisi dall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca all'inizio del 2022. L'Ue ha imposto sanzioni al Cremlino, confiscando i beni russi e assicurando sostegno all'Ucraina. Mosca si è ritirata dal Consiglio d'Europa nel marzo 2022 e nel luglio di quest'anno ha sospeso la sua partecipazione all'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce).