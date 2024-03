Russia: Renzi, 'da Meloni tuffo carpiato, nel 2018 diceva stesse cose di Salvini'**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Nella maggioranza hanno tre posizioni diverse: quella di Tajani, quella di salvini e quella di Meloni che è abituata ai tuffi carpiati. Lei oggi ha detto che ha posizione diversa da salvini, ma nel 2018 faceva il tweet per congratularsi co Putin è vero...

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "Nella maggioranza hanno tre posizioni diverse: quella di Tajani, quella di salvini e quella di Meloni che è abituata ai tuffi carpiati. Lei oggi ha detto che ha posizione diversa da salvini, ma nel 2018 faceva il tweet per congratularsi co Putin è vero che non c'era stata invasione ucraina ma c'erano già state tante vicende legate ai dissidenti. Lei nel 2018 diceva le stesse cose di Salvini". Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica.

"Per me è incredibile la sua assenza al tavolo con Macron, Scholz e Tusk, porta in giro Von der Leyen come una Madonna pellegrina ma Von der Leyen è stata un disastro, ha una squadra imbarazzante come dimostra la storia del profilo Instagram".