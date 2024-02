Russia: Russo (Fi), 'solidarietà Quartapelle, è attacco a tutto Parlamento'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "L’attacco all’onorevole Lia Quartapelle è un attacco a tutto il Parlamento italiano e alla sua libertà di giudizio. Come ha giustamente e autorevolmente ricordato il Presidente della Camera Lorenzo Fontana si è limitata ad esercitare le prerogative da parlamentare che sono considerate normali in un Paese democratico, ma che, evidentemente, lo appaiono meno per qualcuno". Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, su Threads.