Russia: Schlein domani a fiaccolata per Navalny

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - La segretaria del Pd, Elly Schlein, paretciperà domani alle 18.30 in Campidoglio a Roma alla fiaccolata 'Per Navalny, per la libertà'. Al mattino, alle 10.30, è convocata la Direzione dem al Nazareno....