Russia: Schlein riunisce segreteria, maggioranza spaccata su politica estera**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Le divisioni delle maggioranza sono sempre più evidenti". Non solo il terzo mandato, ma anche la politica estera. Questa la valutazione oggi nella segreteria Pd con Elly Schlein dove si è sottolineata la reazione della Lega di Matteo Salvini dopo "l'avanzamento che il Pd ha fatto fare al Parlamento con la richiesta del cessate il fuoco" in Medio Oriente. Divisioni che emergono anche sulla Russia dopo la morte di Navalny. "Le Lega ieri ha difeso Putin attraverso le dichiarazioni di Crippa a cui abbiamo reagito. Per noi le responsabilità di Putin nei confronti della morte di Navalny sono forti".