Russia: Schlein, 'Salvini? Forse non ha ancora tolto felpa Putin, Meloni gli chieda chiarezza'

Russia: Schlein, 'Salvini? Forse non ha ancora tolto felpa Putin, Meloni...

Russia: Schlein, 'Salvini? Forse non ha ancora tolto felpa Putin, Meloni...

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Salvini forse non si è ancora tolto la felpa con Putin. Mentre Meloni va a trovare Zelensky per confermare il sostegno all'Ucraina, Salvini difende Putin: una ambiguità che non è tollerabile". Così Elly Schlein a Tagadà s...