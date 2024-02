Russia: Schlein, 'su morte Navalny regime Putin responsabile, oggi Pd a fiaccolata'**

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "E' doveroso in queste ore soffermarsi sulla morte di Navalny. La responsabilità è chiara, è politica ed è del regime di Putin. E il nostro sostegno va a chi in Russia sta protestando per la morte di Navalny. Il regime di Putin non to...

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – "E' doveroso in queste ore soffermarsi sulla morte di Navalny. La responsabilità è chiara, è politica ed è del regime di Putin. E il nostro sostegno va a chi in Russia sta protestando per la morte di Navalny. Il regime di Putin non tollera voci e le reprime. Per questo oggi saremo in Campidoglio". Così Elly Schlein in Direzione Pd.