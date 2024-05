Russia: Tajani, 'proposta russa modifica confini Baltico è propaganda'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "La Russia sta facendo operazioni di propaganda anche interna attraverso scelte provocatorie, per vedere la reazione dell'Occidente. Noi non siamo in guerra con la Russia". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani,...

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "La Russia sta facendo operazioni di propaganda anche interna attraverso scelte provocatorie, per vedere la reazione dell'Occidente. Noi non siamo in guerra con la Russia". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlano alla Farnesina a margine del seminario “Global Gateway Ue e Settore Privato – Sfide e opportunità per il sistema Italia”, parlando della eventualità dell'allargamento da parte di Mosca dei confini nel Baltico. "Bisogna comunque e sempre rispettare il diritto internazionale e anche la Russia lo deve fare, ha aggiunto Tajani.