Ryanair: da eDreams affermazioni false, continua a danneggiare consumatori

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Ryanair torna a respingere "le false affermazioni dell'OTA pirata eDreams, che ripetutamente non spiega perché stia illegittimamente prendendo le tariffe dal sito web di Ryanair e danneggiando i consumatori italiani" con sovraccarichi fino al +216%, ma anche "creando tariffe per servizi inesistenti ". In una nota Ryanair ricorda di avere inoltre chiesto a eDreams di spiegare la sentenza della Corte d'Appello di Milano del gennaio 2024 che ha stabilito che Ryanair non è in posizione dominante in Italia; le affermazioni di abuso delle OTA Pirate sono false; la politica di vendita diretta di Ryanair è "ragionevole"; la politica di vendita di Ryanair ha portato a costi e tariffe inferiori per i consumatori italiani; non è stata riscontrata alcuna prova di abuso di posizione dominante".

Per l'ad Michael O’Leary "eDreams ha mentito ed ingannato l'AGCM, affermando falsamente che la sua attività "non può sopravvivere" a meno che non le venga permesso di piratare digitalmente il sito Ryanair.com, quando eDreams può in qualsiasi momento firmare un accordo di "Approved OTA" con Ryanair a patto che accetti di smettere di sovraccaricare i prezzi".

Ad aprile una indagine di Ryanair sulle Ota 'pirata' aveva evidenziato rincari del 216% per il posto riservato (da 8 a 25,24 euro) e del 99% per 10 kg di bagagalio (da 19,79 a 39,42 euro) oltre a una inesistente tariffa “Premium” da 17,99 euro.Per Ryanair l'Antitrust dovrebbe indagare sul"danno quotidiano che eDreams arreca ai consumatori italiani. L'AGCM ha il dovere legale di proteggere i consumatori italiani dalle OTA pirata come eDreams e altre. Ora dovrebbe agire contro questi sovraccarichi".