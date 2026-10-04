Nel terzo turno della Nations League si è registrata una serata ricca di emozioni: l’Inghilterra ha distrutto la Croazia con il pesante risultato di 7-0, mentre in altri gruppi le partite hanno regalato colpi di scena e rimontate. Questi incontri hanno iniziato a delineare le posizioni finali dei vari gironi, facendo emergere le squadre più robuste e quelle che dovranno lottare per non retrocedere.

Tra i protagonisti di questa giornata, la Spagna ha confermato la sua supremazia contro la Repubblica Ceca imponendosi con un netto 3-1. Il match ha visto protagonisti giovani talenti e veterani, tutti impegnati a garantire la continuità della striscia vittoriosa della squadra iberica.

Spagna batte la Repubblica Ceca 3-1

Il confronto è iniziato in maniera intensa: al sesto minuto, il ragazzo Yamal ha rotto l’equilibrio trasformando un’azione di contropiede in rete, dando al equipaggio di De La Fuente il primo vantaggio.

La squadra spagnola ha poi consolidato il risultato al 35′ grazie a Rodri che ha chiuso un’azione corale con un tiro preciso. La Repubblica Ceca ha reagito a fine primo tempo, ma la risposta è arrivata subito nella ripresa.

Secondo tempo: risposta di Rodri e chiusura di Merino

Nel secondo tempo la squadra ceca ha ridotto le distanze al 69′ con il gol di Slama ma l’espulsione di Krejci pochi minuti dopo ha compromesso la capacità difensiva dei padroni di casa.

Approfittando della situazione, Merino ha siglato il terzo e definitivo gol al 89′, consolidando il risultato finale di 3-1. Con questa prestazione, la Spagna celebra la sua decima vittoria consecutiva nella storia della Nations League.

Altri risultati della terza giornata

Nella Lega B la Svizzera ha vissuto una rimonta entusiasmante contro la Slovenia, riuscendo a ribaltare il risultato preliminare e vincere 2-1. Il primo tempo aveva visto la Slovenia passare in vantaggio al 2′, ma la Svizzera ha reagito con un’autorete di Janza al 10′ e una rete di Ndoye al 38′, assicurandosi i tre punti.

Scotland chiude in maniera netta

Nel frattempo, la Scotland ha affrontato la Macedonia del Nord e ha chiuso la partita con un netto 2-0. I gol di Bowie al 7′ e di McGinn al 70′ hanno confermato la solidità difensiva e l’efficacia offensiva dei selezionati scozzesi, permettendo loro di mantenere una posizione di vantaggio nel loro girone.

Questa serie di risultati ha quindi influenzato le classifiche di tutti i gruppi, lasciando l’Inghilterra al vertice della sua lega, la Spagna in testa al proprio gruppo e le altre nazioni a bersagliare i prossimi incontri per consolidare o migliorare la loro posizione nella competizione.