Sagre, De Poli (UdC): "Premiando la qualità si celebra anche il volontariato"

(Adnkronos) - “Credo che oggi premiare le sagre di qualità significhi premiare il grande mondo del volontariato: sono più di 6400 le associazioni e centinaia di migliaia i volontari che lavorano gratuitamente nei nostri territori e di questi sono gli ambasciatori, delle nostre comunità, dei no...

(Adnkronos) – “Credo che oggi premiare le sagre di qualità significhi premiare il grande mondo del volontariato: sono più di 6400 le associazioni e centinaia di migliaia i volontari che lavorano gratuitamente nei nostri territori e di questi sono gli ambasciatori, delle nostre comunità, dei nostri borghi, delle nostre città”. E’ quanto affermato dal senatore Antonio De Poli, segretario dell’Udc, alla cerimonia di assegnazione dei marchi “Sagra di Qualità” ed “Evento di Qualità” da parte dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, che rinnova, così, il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, svoltasi presso il Senato della Repubblica.

Prendere parte a questi eventi “significa conoscere e far conoscere le tradizioni ai nostri figli, che per molti aspetti le hanno perse, ma soprattutto a livello nazionale e internazionale – aggiunge il senatore – Credo che questo sia il grande valore del mondo del volontariato, delle Proloco. Oggi premiamo quindi tutte quelle sagre e manifestazioni che hanno fatto un percorso di qualità e di attenzione, con momenti di formazione importanti, fondamentali nel mondo in cui ci troviamo”. “Da qui parte anche un messaggio da parte del mondo del volontariato, quello della pace – precisa – Il volontariato è cuore e amore: verso le comunità, i cittadini e verso le persone. Il che significa un grande appello alla pace”.

Per tutelare il lavoro delle Proloco “c’è una proposta di legge che è già stata presentata da me, come primo firmatario, firmata da tutti i gruppi dei diversi schieramenti. Tutti condividono il percorso. Stiamo arrivando al dunque e spero che nel giro di qualche mese veda la luce questa legge” che mira a “sburocratizzare il sistema, dando la possibilità ai nostri amministratori, sindaci e, dall’altra parte, ai presidenti delle Proloco e a tutti i volontari di poter fare le manifestazioni in modo più semplice, più concreto e con meno responsabilità”.

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