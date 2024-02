Salario minimo: Licheri (M5S), 'governo disprezza lavoratori, interessato solo a potenti'

Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - “Che il governo avesse a cuore solo gli interessi dei potenti non è una sorpresa, quello che stupisce è il disprezzo per le lavoratrici e i lavoratori". Così Sabrina Licheri, senatrice M5S, dopo la bocciatura dell’emendamento alla l...

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – “Che il governo avesse a cuore solo gli interessi dei potenti non è una sorpresa, quello che stupisce è il disprezzo per le lavoratrici e i lavoratori". Così Sabrina Licheri, senatrice M5S, dopo la bocciatura dell’emendamento alla legge di delegazione europea, presentato con il resto delle opposizioni, per introdurre il salario minimo legale.

Per Licheri, “gli stipendi non crescono e aumentano le famiglie in difficoltà perché aumenta il lavoro povero ma al governo non interessa. Non solo ha smantellato il reddito di cittadinanza e non contrasta in alcun modo la povertà, ora addirittura infierisce su milioni di lavoratori che guadagnano molto meno di 9 euro l’ora. Gli italiani e le italiane hanno diritto a un lavoro dignitoso, che garantisca loro uno stipendio dignitoso per una vita dignitosa. Non si possono umiliare le persone per la propaganda".