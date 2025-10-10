Salute: Benigni (FI), 'presentata pdl per prevenzione suicidio giovanile'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale abbiamo presentato alla Camera una proposta di legge per prevenire il suicidio tra i giovani. È una proposta per la vita, scritta insieme al movimento giovanile di Forza Italia, per sostenere le nostr...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "In occasione della Giornata mondiale per la salute mentale abbiamo presentato alla Camera una proposta di legge per prevenire il suicidio tra i giovani. È una proposta per la vita, scritta insieme al movimento giovanile di Forza Italia, per sostenere le nostre ragazze e i nostri ragazzi e garantire che nessuno si senta più solo".

Così in una Stefano Benigni, deputato e vice segretario di Forza Italia.

"Negli ultimi anni – prosegue – i comportamenti suicidari sono aumentati del 75% tra i 15 e i 34 anni. Solo nel 2022, 550 giovani hanno deciso di mettere fine alla propria vita. Davanti a questi numeri drammatici lo Stato deve agire, costruendo una strategia nazionale per la prevenzione e il supporto psicologico".

"La nostra proposta, in 18 articoli, prevede la presenza di uno psicologo in ogni scuola, la creazione di un numero verde gratuito e sempre attivo, la riduzione delle liste d’attesa anche grazie all’intelligenza artificiale e campagne di sensibilizzazione per abbattere lo stigma sulla salute mentale. Sosterremo questa legge con forza, perché la salute mentale è un diritto e non un privilegio. Prevenire il suicidio giovanile significa proteggere il futuro del Paese e dare una risposta concreta al grido di aiuto di tanti ragazzi", conclude.