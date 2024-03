Salute: Bonetti (Az-Per), 'governo istituisca fondo strutturale disturbi alimentari'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - “Solo nel nostro Paese sono 3 milioni le persone che soffrono di disturbi alimentari. Per ogni persona che soffre di un disturbo della nutrizione e dell’alimentazione ci sono una famiglia e degli amici in enorme difficoltà. Oggi, ancora una volta, rinno...

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Solo nel nostro Paese sono 3 milioni le persone che soffrono di disturbi alimentari. Per ogni persona che soffre di un disturbo della nutrizione e dell’alimentazione ci sono una famiglia e degli amici in enorme difficoltà. Oggi, ancora una volta, rinnoviamo la richiesta al governo di istituire un fondo strutturale e autonomo dedicato al trattamento di queste patologie, per garantire tempestività degli interventi con il necessario approccio multidisciplinare, aumentare i servizi territoriali e combattere le ancora troppo marcate differenze esistenti tra i servizi di assistenza tra nord e sud Italia". Così sui social la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera, Elena Bonetti in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla.

"Le famiglie non vanno lasciate sole ed è per questo che è urgente dare attuazione anche all’impegno previsto dal Family Act per il rimborso delle spese sostenute per le cure di queste patologie. Le istituzioni vadano oltre la retorica, servono interventi concreti e urgenti", conclude.