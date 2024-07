Samsung, lancia Galaxy Z Flip6, il foldable compatto con tutta la potenza di Galaxy Ai

Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Samsung Electronics è stata apripista nell’introduzione dell’intelligenza artificiale su mobile con il lancio ad inizio 2024 della serie S24 e oggi, con la presentazione di Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 porta la sua Galaxy Ai ad un livello ancora superiore.

Lanciati al Galaxy Unpacked assieme ai prodotti dell’ecosistema, i due pieghevoli della casa sudcoreana offrono, grazie all’implementazione del sistema di intelligenza artificiale targato Samsung, un vasto ventaglio di funzionalità del tutto innovative.

Galaxy Z Flip6 non è solo ottimizzato per l’utilizzo in movimento, ma offre anche una serie di funzioni di personalizzazione e creatività per poter vivere al meglio ogni momento.

La Flex Window Super AMOLED da 3,4 pollici è stata migliorata ancora una volta, consentendo funzioni assistite dall'intelligenza artificiale senza dover aprire il dispositivo. Per comunicare in tutta semplicità anche in movimento, è possibile rispondere ai messaggi con Risposte suggerite, funzione che analizza gli ultimi messaggi per suggerire una risposta personalizzata e una comunicazione rapida. Con Galaxy AI, è possibile ottenere il massimo dal dispositivo tascabile e molte di queste comode funzionalità sono presenti anche su Flex Window. Flex Window, ad esempio, fornisce l'accesso agli aggiornamenti e alle notifiche di Samsung Health e consente di selezionare il brano successivo che si desidera ascoltare sul widget musicale. Inoltre, offre più widget che mai, le cui informazioni possono essere controllate anche contemporaneamente.

“Sul Flip ha avuto molto successo la modalità Flex – illustra all’Adnkronos Nicolò Bellorini, Vice president divisione MX di Samsung Electronics Italia – ovvero la possibilità di fare le fotografie tramite la fotocamera principale vedendo l’immagine dallo schermo esterno. Sul nuovo Galaxy Z Flip6 interviene a questo punto l’intelligenza artificiale, che capisce il contesto della fotografia, individua le persone presenti e aggiusta lo zoom in modo da ottimizzare l’inquadratura, il tutto garantendo un’esperienza completamente a mani libere. Ci sono anche altre funzioni intelligenti della fotocamera, per esempio quella dello slow motion che, durante la riproduzione di video, permette di attivare istantaneamente lo slow motion in alcuni frame del video, per aumentarne l’interattività e la creatività”.

Con Ambiente foto, una funzionalità potenziata dall'intelligenza artificiale, uno sfondo può cambiare in tempo reale, in base all'ora e al tempo. È anche possibile creare facilmente un'immagine coordinata e armoniosa con le opzioni di disposizione dello schermo suggerite attraverso l'analisi dello sfondo, ad esempio, spostando l'orologio o modificando il colore del bordo per far risaltare l'immagine di sfondo.

I nuovi sensori grandangolare da 50 MP e ultragrandangolare da 12 MP offrono un'esperienza di fotocamera migliorata con dettagli chiari e nitidi nelle immagini. Il nuovo sensore da 50 MP supporta lo zoom ottico 2x per foto prive di rumore: al contempo zoom AI garantisce un'esperienza di scatto avanzata con zoom fino a 10x. La Nightography, potenziata con la funzione video HDR consente di catturare video più brillanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione, interfacciandosi anche con le app social più diffuse. La modalità notturna è ora disponibile in-app su Instagram Story, così adesso è possibile scattare foto straordinarie di notte e pubblicarle direttamente nella Story direttamente dall'app.

È possibile utilizzare tutte le funzionalità creative e personalizzabili di Z Flip6 senza doversi preoccupare della durata della batteria, grazie a un tempo di utilizzo maggiore reso possibile dall'ottimizzazione hardware e software.