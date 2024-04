San Giorgio Jonico, incendio in casa: morto 82enne

Un terribile incendio è divampato in un'abitazione a San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto.

Un uomo di 82 anni ha perso la vita in un terribile incendio scoppiato in una casa a San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. Le fiamme hanno sorpreso l’uomo mentre si trovava a letto.

Una terribile tragedia si è consumata a San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. Un uomo di 82 anni è stato trovato morto carbonizzato nella sua abitazione, a causa di un tragico incendio. L’uomo viveva da solo ed è stato trovato dai vigili del fuoco mentre era nel suo letto, dove è stato sorpreso dalle fiamme.

Incendio a San Giorgio Jonico: le indagini

L’incendio è divampato poco prima delle 20 di mercoledì 17 aprile, ma il cadavere dell’uomo è stato scoperto in seguito. Nessun altro appartamento nell’edificio a due piani è stato coinvolto nel tragico incidente. Le indagini sono in corso per cercare di capire quali sono state le cause dell’incendio.