A Chioggia un incendio ha colpito una palazzina, distruggendola e causando la morte di tre persone. Il rogo ha interessato il piano terra della struttura ma ancora non è chiara la dinamica esatta, le autorità stanno indagando.

Incendio a Chioggia, tre morti

Ennesimo violento incendio, stavolta in provincia di Venezia, dove il piano terra di una palazzina è andato a fuoco. Tanta paura e tre vittime, ritrovate al secondo piano della palazzina, forse uccise per l’inalazione del fumo tossico che in poco tempo ha avvolto l’aria. Madre, padre e figlio sono stati trovati senza vita nel loro appartamento, mentre il secondo figlio della coppia si è salvato ma sotto shock, è stato portato via in ambulanza per accertamenti.

La dinamica dell’incendio

I fatti sono accaduti a Chioggia, in una palazzina in via Roma, poco dopo la mezzanotte del 24 marzo.

A morire sono stati un uomo di 64 anni, la moglie di 59 anni e il figlio 27enne. Il secondo figlio si è salvato. La famiglia è molto conosciuta perché possiede uno stabilimento balneare proprio a Chioggia.

Non è chiara la dinamica del rogo, stando alle informazioni emerse sembra che le fiamme siano divampate al piano terra, interessando un solo locale.

Alcuni giovani hanno visto le fiamme e così sono intervenuto per aiutare le persone all’interno della palazzina. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno lavorato con difficoltà perché in poco tempo il fumo si era incanalato nel vano scala saturando tutto l’edificio.

Forse questo il motivo della morte della famiglia, asfissiata dall’aria tossica.

Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima dell’alba. Una famiglia sterminata, una tragedia su cui è intervenuto anche il sindaco: “Siamo vicini ai familiari”.