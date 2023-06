Tre persone sono finite in ospedale a seguito dell'incendio che è scoppiato in una palazzina a Udine

Il grosso rogo è divampato in via Bariglaria a Udine nella tarda mattinata di ieri. A prendere fuoco è stato un appartamento situato all’interno di una palazzina che ospita anche degli esercizi commerciali. La colonna di fumo nero era visibile da chilometri di distanza: sono intervenute sette squadre di vigili del fuoco.

Incendio a Udine, prende fuoco una palazzina: intervengono i vigili del fuoco

L’incendio ha interessato un appartamento situato al primo piano della palazzina ed è divampato per cause ancora da accertare. In quel momento, l’abitazione era vuota e, dopo la prima scintilla, a prendere fuoco è stato il mobilio. In pochi istanti, una colonna di fumo nero altissima ha coperto il cielo del quartiere, e diverse persone del vicinato hanno mandato la segnalazione alla caserma dei vigili del fuoco. Sette squadre di caschi rossi sono intervenute sul posto con autoscale e autobotti e, dopo un lavoro durato diverso tempo, sono riusciti a ristabilire l’ordine spegnendo il fuoco.

Edificio evacuato e 4 persone in ospedale

Tutto l’edificio, nel frattempo, era stato evacuato, con 4 persone che sono state trasportate in ospedale a causa dell’intossicazione dovuta all’inalazione del fumo. Sul posto sono arrivate anche diverse pattuglie della Polizia Locale; gli agenti stanno lavorando per comprendere meglio le cause dell’incendio e distribuire le eventuali responsabilità.